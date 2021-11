Sporting avança para os quartos de final da Liga dos Campeões de ténis de mesa

Com estes resultados, o grupo A, que foi disputado em Dusseldorf, fecha com o Borussia isolado no primeiro lugar

O Sporting apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de ténis de mesa, ao bater Asisa Borges Vall por 3-1, e a beneficiar da derrota do Felbermayr Wels ante o Borussia Dusseldorf pela diferença máxima.

Com estes resultados, o grupo A, que foi disputado em Dusseldorf, fecha com o Borussia isolado no primeiro lugar e as outras três equipas igualadas em pontos, com uma vitória e duas derrotas cada, mas com os 'leões' a avançarem na prova graças ao total de parciais dos três jogos.

Depois de duas derrotas (3-2 frente ao Felbermayr Wels e 3-0 com os campeões Borussia Dusseldorf), o Sporting redimiu-se e bateu os espanhóis do Asisa Borges Vall na terceira e última ronda, com duas vitórias de Diogo Carvalho e uma de Diogo Silva.

No primeiro encontro do dia, Carvalho varreu Marc Duran por 3-0 (11-6, 11-6 e 11-8), e mais tarde bateu o sueco Viktor Brodd por 3-2 (11-9, 5-11, 12-10, 6-11 e 6-3), garantido o triunfo final dos "leões".

Por seu lado, Diogo Silva venceu Joan Masip por 3-0 (14-12, 12-10 e 11-7), enquanto o nigeriano Bode Abiodun registou o único desaire da equipa lisboeta, frente a Viktor Brodd, por 3-1 (11-4, 7-11, 11-8 e 11-7).

Com a derrota do Felbermayr Wels frente ao Borussia Dusseldorf (3-0), no duelo que fechou o Grupo A, o Sporting acabou por beneficiar, já que fecha com 5-7 no total dos jogos individuais, contra 4-7 dos espanhóis e 4-8 dos austríacos.