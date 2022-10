Sport TV e Rugby Europe celebram parceria até 2024

A Sport TV e a Rugby Europe assinaram um acordo válido para as próximas duas épocas.

O Sport TV anunciou esta terça-feira, por via de comunicado, que assinou uma parceria até 2024 com a Rugby Europe, ou seja, válida para as duas próximas temporadas.

O canal vai passar deter os direitos exclusivos de transmissão para todos os jogos da Rugby Europe Super Cup que envolvam os Lusitanos XV e para todos os jogos do Torneio Europeu das Nações em que a Seleção Nacional de râguebi participe.



A Sport TV garante também a transmissão em direto do Europe Men"s Championship 2023, do Mundial masculino e feminino e ainda do Autumn Nations Series.

"Estamos muito orgulhosos em anunciar esta parceria com a Rugby Europe para as próximas duas temporadas. Os portugueses, em particular pela presença da equipa portuguesa Lusitanos e da Seleção portuguesa, merecem esta oferta, que fará da Sport TV o parceiro oficial em Portugal para a transmissão das principais competições do Rugby Europe, que nas próximas duas temporadas promete trazer competições de grande espetacularidade desportiva aos fãs do rugby e do desporto em Portugal", enalteceu Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV.



Já Florent Marty, CEO da Rugby Europe, salientou que a Sport TV "tem uma longa tradição de oferecer conteúdos desportivos premium para os fãs em Portugal". "Esta parceria será uma grande alavanca para a promoção do rugby em Portugal", frisou.

Leia também Visão de Jogo "FC Porto acaba por perder o clássico pela vontade que teve de o ganhar" Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro em mais um programa Visão de Jogo. A jornada dez do campeonato, com destaque para o clássico, a pré-convocatória de Portugal para o Mundial e a polémica em torno de Ronaldo em grande foco.