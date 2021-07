Sofia Sá e Costa Rodrigues em bom plano no Campeonato Nacional Absoluto

Sofia Sá, conseguiu segurar o primeiro lugar do "leaderboard", enquanto Daniel da Costa ficou a cinco tacadas do Par

A golfista amadora Sofia Sá protagonizou, esta quinta-feira, mais uma exibição sólida e manteve-se à frente no Campeonato Nacional Absoluto, enquanto Daniel da Costa Rodrigues fez 67 pancadas, cinco abaixo do Par do Belas Clube de Campo, para liderar.

Concluídas as duas primeiras voltas do Campeonato Nacional Absoluto, aberto pelo segundo ano consecutivo a amadores e profissionais, Sofia Sá, da Quinta do Lago, conseguiu segurar o primeiro lugar do "leaderboard", ao concluir os segundos 18 buracos no Par do campo.

Com um agregado de 146 pancadas (74+72), a jovem amadora viu, contudo, a profissional e campeã nacional absoluta em título, Leonor Bessa, aproximar-se e reduzir a desvantagem para apenas quatro "shots", após contabilizar 150 pancadas (76+74), mais uma que a terceira colocada Constança Mendonça (75+76).

Na prova masculina, enquanto o profissional Pedro Lencart, campeão nacional amador em 2020, viveu uma jornada pouco feliz e caiu do comando para o quinto posto, empatado, com um total de 144 pancadas (69+75), o amador Daniel da Costa Rodrigues surpreendeu com 67 pancadas (-5) e assumiu o comando da prova.

O jogador de Miramar anotou sete "birdies" (uma abaixo) nos buracos 6, 8, 11, 12, 15, 17 e 18 e dois "bogeys" (uma acima) no 7 e 13 para, com um agregado de 137 pancadas (70+67), partir para terceira volta com uma vantagem de dois "shots" para o segundo classificado, Tomás Melo Gouveia (70+69).