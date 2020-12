Sofia Araújo eliminada pela quarta dupla mundial no Master Finals

A jogadora portuguesa Sofia Araújo e a parceira argentina Virgínia Riera foram eliminadas na primeira ronda do Master Finals do World Padel Tour, que arrancou esta quinta-feira em Menorca (Espanha), pela dupla número quatro do ranking mundial.

Na estreia no último torneio da temporada, reservado às oito melhores duplas do ano, a jovem lisboeta e jogadora natural de Resistência até entraram melhor no encontro e venceram o primeiro set, mas Marta Marrero e Marta Ortega recorreram à maior experiência e asseguraram a vitória em três partidas, por 5-7, 6-2 e 6-1.

Depois de Ana Catarina Nogueira, há um ano, Sofia Araújo, campeã nacional, juntamente com a atleta do Porto, tornou-se a segunda portuguesa a marcar presença no Master Finals, que encerra a época a coroar a melhor formação do ano, tanto na vertente feminina, como na masculina.