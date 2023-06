Seleção de râguebi de sevens só cedeu com as equipas profissionais nos Jogos Europeus.

O quarto lugar da seleção portuguesa de râguebi de sevens nos Jogos Europeus, a um da medalha e da repescagem olímpica, é tão-só a diferença de "intensidade" entre o profissionalismo e o amadorismo, considerou o técnico Frederico Sousa.

"Infelizmente, só não conseguimos ser competitivos com as equipas do circuito mundial. Isto mostrou-nos a diferença da experiência e minutos. Mas temos de estar positivos para o futuro, a maior parte dos nossos jogadores são miúdos de 19, 20 anos. Com dois torneios nas pernas e muitos deles nunca tinham feito algo a um nível destes, pelo que é muito positivo", disse, em declarações à Lusa.

Portugal perdeu apenas com a Irlanda, campeã e com vaga direta para Paris'2024, por 24-0 nas meias-finais, seguindo-se um desaire por 42-0 com a Espanha na luta pelo bronze. A Grã-Bretanha, "vice", é a outra equipa europeia no circuito mundial, de 10 etapas.

"Só podemos estar contentes com o quarto lugar, atrás da elite. Com o nível de preparação que fizemos e a experiência, só podemos retirar coisas boas. Foi um passo essencial para muitos deles perceberem a diferença de ritmos a que se anda no circuito. Só vai trazer dividendos para o futuro. Vão querer ambicionar mais", considerou o selecionador.

Frederico Sousa admite que "o sonho olímpico era ir à repescagem" internacional, privilégio conseguido pelos medalhados de prata e bronze nestes Jogos Europeus. "Ia ser difícil, mas mantinha-se a chama acesa", assumiu, recordando que, sem a mesma experiência, num torneio intensivo com três dias consecutivos "o corpo começa a moer e a parte mental também tem de funcionar", pelo que é fundamental a sua "preservação".

A seleção feminina, composta por atletas que, segundo o selecionador João Moura, fazem "grandes sacrifícios pessoais" para poderem representar o país, classificou-se no oitavo lugar entre 12 equipas, tendo aproveitado os Jogos Europeus para "ganhar experiência" a um nível de exigência mais elevado.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes, quatro deles conquistados hoje (duas pratas no muaythai, outra na esgrima e esta no ténis de mesa).

