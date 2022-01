Snowboarder Christian Oliveira consegue requisitos para a qualificação olímpica

Portugal tem garantidas para Pequim 2022 vagas para três atletas, duas no esqui alpino, uma masculina e outra feminina, e outra no esqui de fundo.

O snowboarder português Christian Oliveira alcançou o top-30 em slalom paralelo na Taça do Mundo realizada em Bad Gastein, Áustria, e conseguiu o segundo requisito que possibilita a qualificação para Pequim2022.

Christian Oliveira já tinha uma pontuação acima dos 100 pontos necessários da Federação Internacional de Esqui (FIS) e faltava-lhe ficar entre os 30 primeiros numa das provas da Taça do Mundo para permitir estar entre os possíveis apurados para os Jogos Olímpicos de Inverno, que decorrem entre 4 e 20 de fevereiro, na China.

O snowboarder alcançou o 25.º lugar na prova de slalom paralelo da Taça do Mundo realizada em Bad Gastein, na Áustria, depois de ter feito anteriormente um "top 30", embora fora da janela de qualificação.

Christian Oliveira vai continuar a disputar uma vaga até ao encerramento da qualificação para Pequim'2022, em 16 de janeiro, e tem de aguardar até dia 17 para conhecer a lista da pontuação final e dos atletas apurados dos vários países, uma vez que só 32 atletas da disciplina são apurados e a chamada do português depende dos adversários que tiver à sua frente, por existir um limite de atletas por país.

O rider volta a competir nos dias 14 e 15 em Simonhohe, também na Áustria, na prova de slalom paralelo gigante, para tentar melhorar a sua pontuação no ranking da FIS.

Em declarações à agência Lusa, o selecionador nacional de snowboard, Nuno Marques, conhecido nos desportos de inverno como Mancha, frisou que o resultado obtido hoje por Christian Oliveira "é um marco histórico para o snowboard português, porque nenhum outro o tinha conseguido fazer".

Nuno Marques manifestou-se satisfeito por o atleta ter conseguido os requisitos para a qualificação olímpica e "falta saber com quantos pontos ele vai estar no dia 16".

No 81.º lugar da lista dos melhores do mundo, o snowboarder tem na próxima prova de fazer "o melhor resultado possível" e "ter a sorte de os outros países fazerem escolhas que lhe permitam ir subindo no "ranking"", explicou o selecionador nacional, que destaca a "grande margem de progressão" do atleta, "muito evoluído" para a idade que tem.

Christian Oliveira, lusodescendente nascido na Austrália há 22 anos, com raízes no Covelo, freguesia de Valadares, no concelho de São Pedro do Sul, quer ser o primeiro snowboarder português nos Jogos Olímpicos.

