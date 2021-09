Skate: Bruno Senra vai defender liderança da Liga em Cascais

Quarta etapa da Liga Pro Skate tem final no domingo e Gustavo Ribeiro, que continua nos EUA, não alinhará

A Liga Pro Skate regressa este fim de semana, com a quarta etapa de 2021 a levar os melhores nacionais a Cascais. De hoje até domingo, a Marina local acolhe a prova amadora e profissional e estreia a competição master, para maiores de 30 anos, sendo o domingo o ponto alto, com a final Pro masculina a partir das 18h00 e a final Pro feminina a partir das 16h00.

Gustavo Ribeiro, finalista olímpico e vencedor da Street Skateboarding League, em Salt Lake City, falhará a prova, que tem um total de 200 inscritos (99 na competição Pro) e abre com pré-selecionados para as meias-finais: Gabriel Ribeiro, Roger Silva, Madu Teixeira e Bruno Senra, este último líder do circuito e vencedor no Porto, Aveiro e Almada.

A prova poderá ser aberta ao público, tendo capacidade máxima para 600 pessoas. Recorde-se que a Liga foi criada este ano, depois de a modalidade ter ingressado na Federação de Patinagem de Portugal, ao ganhar estatuto olímpico.

Gustavo Ribeiro, com cirurgia a um ombro planeada para dezembro, encontra-se nos Estados Unidos em treinos e recuperação física, competindo em outubro (15 a 17) no Tampa Pro e disputando depois o SLS de Miami (29 e 30/10) e o super crown de Jacksonville (13 e 14/11).