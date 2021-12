Simones Biles eleita como uma das personalidades de 2021

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A publicação norte-americana People destacou esforço da ginasta com a luta da saúde mental no desporto.

"Lutei com muita força. Sobrevivi. Sem arrependimentos". Foram estas as palavras da ginasta Simone Biles destacadas na capa da revista People, que elegeu a norte-americana como uma das personalidades do ano.

A lendária atleta de 24 anos ganhou destaque este ano a partir da postura em colocar a saúde mental em primeiro lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em detrimento dos resultados. Na ocasião, ela desistiu de cinco de seis finais por conta de uma crise psicológica denominada "twisties".

Além disso, Biles também foi uma das porta-vozes de um processo judicial contra Larry Nasser, ex-médico da seleção norte-americana, acusado por atletas da ginástica artística de abusos físicos, sexuais e morais.

Além de Biles, a revista People também homenageou Dolly Parton, Sandra Oh e Juliana Urtubey.