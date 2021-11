Simone Biles e o futuro na ginástica: "Se me custar a paz, vou afastar-me"

Campeã olímpica no Rio'2019, a norte-americana ainda não tem certeza sobre seu futuro na ginástica.

Quatro três meses depois de renunciar à final individual do all around de Tóquio'2020, a ginasta Simone Biles ainda tem o futuro incerto na modalidade. A campeã Olímpica na Rio'2016 teve que defrontar crises psicológicas, chamadas "twisties", nos últimos Jogos. A lendária atleta norte-americana está a planear os seus próximos passos.

"O aspeto mental obviamente foi duro durante Tóquio e é algumas daquelas coisas que não podes ignorar. O meu corpo não ignorou. Se pudermos manter isso sob controlo, adoraria treinar novamente. Mas, no final do dia, se me custar a paz, vou afastar-me. E estou completamente bem em afastar-me, porque já passei por muito. Eu conquistei muito", disse ao "US Weekly".

Simone Biles, fora da final individual do all around, ainda conquistou uma prata e um bronze em Tóquio'2020, A americana de 24 anos é dona de sete medalhas olímpicas (quatro ouros, uma prata e dois bronzes) e 25 em Mundiais (19 ouros, três pratas e três bronzes). É a maior campeã mundial da história da modalidade entre homens e mulheres.

Ela ainda recupera dos chamados "twisties", um bloqueio mental que faz com que as ginastas percam a orientação no ar.