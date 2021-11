Shymanovich iguala recorde mundial de 50m bruços em piscina curta

Bielorrusso, 27 ano, atingiu a marca na despedida dos campeonatos europeus a decorrer na Rússia, onde conseguiu dois ouros e uma prata

O nadador Ilya Shymanovich igualou, este domingo, o recorde do mundo dos 50 metros bruços (25,25 segundos) do sul-africano Cameron van der Burgh, no último dia dos campeonatos europeus em piscina curta, que decorrem em Kazan.

Shymanovich sagrou-se campeão continental em piscina de 25 metros e conseguiu novo recorde europeu, retirando quatro centésimos ao anterior máximo (25,29), que pertencia ao turco Emre Sacki, que arrecadou, este domingo, a medalha de prata.

O nadador bielorrusso, de 27 anos de idade, saiu de Kazan como o "rei" do estilo bruços, ao conseguir medalhas de ouro nos 50 e 200 metros e de prata nos 100 metros.