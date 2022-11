Shevchenko demitiu-se do olimpismo ucraniano em desacordo com membros pró-russos

Antigo jogador e selecionador da Ucrânia durou um dia no Comité Nacional Olímpico daquele país. Horas depois, os dois alegadamente pró-russos também se demitiram

Um dia depois de ser nomeado vice-presidente do Comité Nacional Olímpico Ucraniano (NOCU), Andrei Shevchenko demitiu-se do cargo, em desacordo com outros membros da administração considerados pró-russos.

"No período mais difícil da história do meu país, tenho orgulho de estar ao lado da Ucrânia e ajudar de todas as formas possíveis em prol da nossa vitória. Considero um trabalho honroso dentro do Comitê Olímpico Nacional, entendo a importância de seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, não posso permanecer no NOCU com esta direção. Estamos a pagar um preço infinitamente alto pela nossa liberdade com a vida dos melhores ucranianos. Temos que ser dignos deles", escreveu o antigo jogador e selecionador ucraniano.

Duas horas depois do anúncio de saída de Shvchenko, mais dois dirigentes abandonaram, alegadamente os dois considerados pró-russos: Nestor Shufrych, político, e Hryhoriy Surki, antigo proprietário do Dínamo de Kiev.