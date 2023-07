Portugal com "bom ambiente e uma equipa entrosada" nos mundiais de natação pura

O selecionador de natação de Portugal, Alberto Silva, assegurou esta quarta-feira que a equipa se apresentará nos mundiais do Japão com "bom ambiente e entrosado" de forma a alcançar uma boa participação na competição.

A equipa nacional de natação pura irá apresentar-se com oito desportistas focados em alcançar "o melhor" nos mundiais da modalidade, que vão decorrer em Fukuoka: Tamila Holub, Diana Durães, Camila Rebelo, Ana Rodrigues, Diogo Ribeiro, Gabriel Lopes, Miguel Nascimento e João Costa vão ser os oito nadadores a representar o país, entre 23 e 30 de julho.

O selecionador português considera importante que todos os representantes portugueses sintam a pressão de forma positiva, de modo a superarem-se e alcançarem os resultados que pretendem.

"Sem ansiedade, sem essa diferença, eles também não conseguem dar aquele sal. O que espero de toda a equipa é que todos estejam com essa pressão", diz.

Em declarações à partida no Aeroporto Humberto Delgado, o técnico afiançou que o apuramento para as meias-finais é exequível para todos os nadadores nacionais presentes, mas preferiu manter-se prudente: "Quero justamente que cheguemos às meias-finais. Acho que entre nadar a eliminatória e chegar a uma meia-final, a possibilidade é grande, mas atingir um personal best é a meta".

Apesar das participações positivas nos Jogos do Mediterrâneo de 2022, em Oran, na Argélia, e no Europeu de Roma, Alberto Silva preferiu não estipular expectativas, lembrando que as eliminatórias são momentos de grande tensão, que tornam muito difícil fazer qualquer tipo de previsão e é necessário nadar ao melhor nível para garantir as qualificações.

"Espero que se reflita na capacidade de eles nadarem o seu melhor nas eliminatórias. É muito difícil eu colocar assim: "olhe, a estimativa, mesmo olhando pela start list para os nossos atletas, é a de que projetamos fazer o melhor tempo da manhã". Projetar o que vamos nadar é difícil, numa hora em que toda a gente está tensa", adiantou.

A seleção portuguesa competirá também com quatro elementos nas águas abertas e dois na artística nos World Aquatics, evento que concentra todas as disciplinas de natação em Fukuoka, Japão, já a partir de sexta-feira, estendendo-se até ao dia 30 de julho.