Seleções nacionais de râguebi de sevens nos quartos de final dos Jogos Europeus

Redação com Lusa

As seleções masculina e feminina de râguebi de sevens avançaram esta segunda-feira para os quartos de final das respetivas competições nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, seguindo na luta pelas medalhas e pelo apuramento para Paris'2024.

No Estádio Henryk Reyman, os lobos foram derrotados de forma clara pela Grã-Bretanha por 31-5, mas já tinham duas vitórias no domingo e asseguraram a passagem à próxima fase.

Nos quartos de final, ainda hoje e em partida agendada para as 19:20 de Cracóvia (18:20 de Lisboa), vão defrontar a Geórgia, que hoje fechou a fase de grupos com uma derrota contundente com a Espanha (35-7).

A seleção feminina, por sua vez, venceu hoje o terceiro e último jogo da fase de grupos, esmagando a Turquia por claros 36-5, chegando às duas vitórias e avançando no torneio.

Agora, vão encontrar a Bélgica pelas 16:50 locais, procurando um lugar nas meias-finais - e aproximar-se de Paris'2024.

O vencedor fica diretamente apurado para os Jogos Olímpicos, com segundo e terceiro a seguirem para um torneio de qualificação intercontinental.