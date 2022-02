Seleções de râguebi de Portugal e Países Baixos pedem fim da guerra na Ucrânia

A mensagem foi exibida antes do encontro da terceira jornada do Championship 2022, correspondente à oitava do apuramento para o Mundial de 2023.

As seleções de Portugal e Países Baixos exibiram este sábado uma faixa a apelar para o fim da guerra na Ucrânia, antes do encontro disputado nas Caldas da Rainha, a contar para o Europe Championship 2022.

Antes do início do encontro, as duas equipas juntaram-se no centro do relvado com uma faixa com a inscrição Stop The War (Parem a Guerra), numa iniciativa que o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) apelidou de "positiva e de paz".

"Não havia outra forma de atuar. Estamos a passar por um momento difícil e queremos passar uma mensagem positiva e de paz", afirmou Carlos Amado da Silva, citado pela assessoria de imprensa da FPR.

A mensagem foi exibida antes do encontro da terceira jornada do Championship 2022, correspondente à oitava do apuramento para o Mundial de 2023, na qual o encontro Geórgia-Rússia, que devia disputar-se no domingo, foi adiado pela Rugby Europe, na quarta-feira, dia em que se iniciou a invasão da Russa à Ucrânia.

O organismo que tutela a modalidade na Europa cancelou, no dia seguinte, todos os eventos de râguebi de todos os géneros e escalões em território russo, adiantando que serão tomadas "medidas adicionais" em concordância com a World Rugby e que serão "anunciadas oportunamente".

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 120.000 deslocados desde o primeiro dia de combates.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), UE e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.