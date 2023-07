Selecionador de râguebi reduz lista de pré-convocados para o Mundial

Redação com Lusa

O selecionador de râguebi de Portugal, Patrice Lagisquet, reduziu, esta quarta-feira, de 38 para 36 jogadores a lista de pré-convocados para o Mundial de França2023, antes do arranque da segunda fase de preparação, anunciou a Federação da modalidade.

Os avançados António Prim e António Xavier Cerejo não vão, por isso, integrar o estágio de duas semanas em Vilamoura, que começa na segunda-feira e termina em 12 de agosto, após o primeiro encontro de preparação dos "lobos", frente aos EUA, no Estádio do Algarve.

O corte de dois elementos no final do primeiro mês estava previsto desde o início dos trabalhos, que tiveram início no final de junho, explicou à agência Lusa uma fonte ligada à Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

Salvo algum impedimento de ordem física entre os 36 jogadores que vão iniciar a segunda fase do estágio, o grupo só deve voltar a sofrer nova redução no final de agosto, quando for anunciada a lista final de 33 convocados para o França2023.

Nada impede, no entanto, que os dois jogadores que hoje ficaram de fora da convocatória de Lagisquet possam "voltar a ser chamados", frisou uma outra fonte da FPR.

Desta forma, na segunda-feira, apresentam-se em Vilamoura David Costa, António Machado Santos, Francisco Fernandes, Duarte Diniz, Mike Tadjer, Lionel Campergue, Diogo Hasse Ferreira, Anthony Alves e Francisco Bruno como elementos da primeira linha de avançados.

José Madeira, Kevin Batista, Steevy Cerqueria, José Rebelo de Andrade, Duarte Torgal, Martim Bello, João Granate, Manuel Picão, Rafael Simões, Thibault de Freitas, David Wallis e Nicolas Martins completam o "pack" avançado dos "lobos".

As posições de médios de formação e de abertura continuam a ser preenchidas por João Belo, Pedro Lucas, Samuel Marques, Jerónimo Portela e Joris Moura.

Tomás Appleton, Pedro Bettencourt, José Lima, António Vidinha, Rodrigo Marta, Vincent Pinto, Raffaele Storti, Nuno Sousa Guedes, Manuel Cardoso Pinto e Simão Bento são os elementos das linhas de três quartos.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (01 de outubro) e as Ilhas Fiji (08 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre entre 8 de setembro e 28 de outubro.