Selecionador de râguebi de Portugal "feliz e frustrado" com empate na Geórgia

Empate (25-25) alcançado na Geórgia valeu aos "lobos" dois pontos importantes no apuramento para o Mundial França'2023.

O selecionador de râguebi de Portugal, Patrice Lagisquet, afirmou este domingo estar simultaneamente "feliz e frustrado" com o empate (25-25) alcançado na Geórgia, que valeu aos "lobos" dois pontos importantes no apuramento para o Mundial França'2023.

"Feliz, porque empatar na Geórgia é sempre um bom resultado, mas frustrado porque podíamos ter sido melhores. Não jogámos ao nosso melhor nível, apesar de termos feito coisas que nunca tínhamos conseguido contra eles", desabafou o francês, em declarações à agência Lusa.

Segundo o técnico, a seleção portuguesa conseguiu "dominar os alinhamentos, os "rucks" e os contactos" e isso "surpreendeu" os georgianos, que "não esperavam que Portugal se apresentasse com esse nível de agressividade".

No entanto, Lagisquet sublinhou que o conjunto português "pode ser melhor" e lembrou que, no próximo desafio, na Roménia, terá de mostrar a sua melhor versão. Porque hoje, apesar do bom resultado "falhou passes atrás que não estamos habituados".

"Podemos realmente ser melhores. O resultado dá uma injeção de confiança, mas todos os jogos são diferentes. A Roménia, agora, conhece-nos, não será surpreendida pela nossa agressividade e vão trabalhar no nosso jogo. Além disso, sabem que o encontro é a "chave" da qualificação", advertiu o treinador francês.

A seleção visita a Roménia no sábado, às 15:30 (horas em Lisboa), em encontro da sétima jornada da qualificação para o Mundial, que Portugal vai preparar em território georgiano para evitar o desgaste de duas viagens ao Leste da Europa em menos de uma semana.

"Gastaríamos mais tempo a viajar do que a recuperar e a preparar o jogo, por isso ficamos em Tbilissi e viajamos na sexta-feira para Bucareste", revelou Lagisquet.

Portugal iniciou hoje a segunda volta do apuramento para o Mundial, correspondente ao Europe Championship 2022, com um empate frente à poderosa formação do Leste, campeã em título e vencedora de nove das últimas 10 edições do torneio das "Seis Nações B".

Foi a terceira vez que Portugal conseguiu empatar com os "lelos", resultado que permitiu somar dois pontos num terreno onde, normalmente, os rivais diretos na "corrida" para França2023 não aspiram a mais do que um ponto de bónus defensivo (derrota por sete ou menos pontos).

Com este resultado, a Geórgia soma 26 pontos em seis jogos e continua na liderança do apuramento para o Mundial, seguida de Roménia (18), Espanha (17) Portugal (16), Rússia (9) e Países Baixos (0).

Apuram-se diretamente os primeiros dois classificados no final das duas voltas da qualificação, que correspondem ao Europe Champinship 2021 e 2022. O terceiro classificado segue para um torneio de repescagem mundial, a realizar em novembro.