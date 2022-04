Seleção portuguesa masculina de curling estreia-se em provas internacionais

Este sábado, bo Campeonato Europeu de Curling da Divisão C.

A seleção nacional masculina de curling estreia-se este sábado em competições oficiais, no Campeonato Europeu de Curling da Divisão C, que decorre até 5 de maio em Kaunas, Lituânia, com uma equipa composta por cinco luso-canadianos.

Portugal defronta a Bulgária às 17h00 locais (15h00 em Portugal continental), e o presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), Pedro Farromba, disse à agência Lusa que os jogadores são experientes, deram bons indicadores na preparação e acredita que a equipa masculina nacional possa conseguir um bom resultado na prova.

"As nossas expectativas são muito positivas, porque nos jogos de preparação tivemos excelentes resultados contra equipas que não são sequer da nossa divisão, são de uma divisão superior. A nossa equipa é muito experiente, já jogam curling há muitos anos e temos fundadas expectativas de que o campeonato corra muito bem", referiu Pedro Farromba, em declarações à agência Lusa.

A seleção portuguesa é composta por Steve Seixeiro, José Ribau, Chris Ribau, Vítor dos Santos e Ramiro dos Santos, todos portugueses residentes no Canadá, onde a modalidade tem muita expressão.

Fiona Simpson e Daniel Rafael são os treinadores do conjunto português, que até quarta-feira jogará com a Croácia, o Liechtenstein, a Lituânia, a Irlanda, Andorra, a Roménia e a Ucrânia.

Na quinta-feira disputam-se as partidas que definem os lugares no pódio.

Segundo o presidente da FDIP, a presença lusa no terceiro escalão do Campeonato Europeu de Curling é "um marco importante".

"Este é o culminar de um conjunto de tentativas que foram sendo adiadas, devido à pandemia. É um marco importante, porque finalmente estamos a participar em competições da Federação Internacional de Curling, o que é positivo, até para o apoio que depois teremos para conseguirmos desenvolver a modalidade a nível nacional", salientou Pedro Farromba.

Portugal estreou-se em provas internacionais de curling em outubro, durante o torneio de classificação de pré-qualificação olímpica, em pares mistos, com Steve Seixeiro e April Gale-Seixeiro, em Erzurum, Turquia, e a dupla portuguesa venceu três jogos e ficou a dois pontos de cumprir o objetivo, ao perder 8-7 com a Turquia.

O curling é uma disciplina jogada numa pista de gelo, com o objetivo de as equipas aproximarem as pedras de granito lançadas o mais perto possível do alvo, esfregando com a escova o piso, para tentar definir a trajetória.

Pedro Farromba sublinhou que o curling é o desporto de inverno mais visto na televisão e uma modalidade a que muitos chamam "xadrez no gelo".

Além das pistas sintéticas amovíveis, que a FDIP utiliza para divulgação do curling, este ano foram feitas demonstrações no gelo, na Serra da Estrela Ice Arena, onde o piso tem marcações para a prática da disciplina, embora o recinto não tenha as medidas para competições da modalidade.

Os responsáveis estão a tentar resolver essa situação e Pedro Farromba afirmou existirem negociações para a construção, em Portugal, de um pavilhão para desportos no gelo.