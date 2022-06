Seleção portuguesa de râguebi perde com Itália em jogo de preparação

Redação com Lusa

A seleção portuguesa de râguebi perdeu hoje com a Itália por 38-31 no Estádio do Restelo, em Lisboa, em encontro de preparação para o torneio de repescagem para o Mundial de França'2023.

Portugal vencia ao intervalo por 17-10, com um ensaio de penalidade (17 minutos) e um toque de meta de Rodrigo Marta (37), transformado por Samuel Marques (38), que também tinha concretizado uma penalidade (07).

Na segunda parte, após novo ensaio Tomás Appleton (43) e novamente Rodrigo Marta (67), ambos transformados por Samuel Marques, Portugal esteve na frente até aos 73 minutos.

Porém, os italianos mantiveram-se sempre "dentro" de resultado e acabaram por vencer com um ensaio de penalidade (80) em cima do final.