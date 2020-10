Seleção portuguesa de râguebi defronta Ilhas Fiji em França

O encontro entre as duas seleções tornou-se possível depois de não se confirmar, nessa data, o encontro com a Holanda

A seleção portuguesa de râguebi vai defrontar as Ilhas Fiji em Limoges (França), em 06 de novembro, num jogo de teste que poderá ter até cinco mil espetadores nas bancadas, anunciou esta segunda-feira a Federação (FPR).

O encontro frente ao 11.º classificado do "ranking" mundial da World Rugby antecede a visita de Portugal a Espanha, onde vai concluir, em 15 de novembro, o Europe Championship 2020, suspenso em março devido à pandemia de covid-19.

Será apenas a terceira vez que Portugal enfrenta a poderosa seleção das ilhas do Pacífico Sul, depois das derrotas por 17-26 e 13-36 averbadas em 2005 e 2013, respetivamente, ambas em Lisboa.

O encontro entre as duas seleções tornou-se possível depois de não se confirmar, nessa data, o encontro com a Holanda, que chegou a estar marcado no calendário de atividades da FPR para esse fim de semana, e por as Ilhas Fiji estarem a realizar, nessa altura, um estágio em França, explicou à Lusa o presidente da FPR, Carlos Amado da Silva.

Em aberto, adiantou Amado da Silva, está também a possibilidade de um duplo confronto com o Brasil, em 21 e 28 de novembro, em Lisboa, depois de a Roménia ter cancelado a visita a Portugal nessas datas, devido à pandemia de covid-19.

A confirmar-se a visita da seleção brasileira, os jogos serão disputados à porta fechada, tal como tem sucedido com todas as partidas de râguebi em Portugal desde que as competições foram retomadas no último fim de semana de setembro.