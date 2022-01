Seleção portuguesa de judo sem medalhas no segundo dia do GP Portugal da IJF

Um dia após conquistar três medalhas, uma de ouro, por Catarina Costa (-48 kg), e duas de bronze, por Joana Diogo (-52 kg) e Telma Monteiro (-57 kg), a representação nacional teve um dia totalmente antagónico no torneio da Federação Internacional de Judo

A seleção portuguesa de judo terminou hoje a participação no segundo dia do Grande Prémio de Portugal, em Almada, sem qualquer medalha, após todos os nove judocas que subiram aos "tatamis" serem eliminados na fase de "poule".

Um dia após conquistar três medalhas, uma de ouro, por Catarina Costa (-48 kg), e duas de bronze, por Joana Diogo (-52 kg) e Telma Monteiro (-57 kg), a representação nacional teve um dia totalmente antagónico no torneio da Federação Internacional de Judo (IJF) que se disputa, pela primeira vez, em Portugal.

No setor masculino, na categoria de -73 kg, Thelmo Gomes foi eliminado no primeiro combate da "poule" pelo belga Jeroen Casse, aos 3.38 minutos do "golden score", após ser sancionado com um terceiro "shido", por falso ataque.

Já na categoria de -81 kg, Eduardo Silva perdeu para o britânico Louis Delsol, enquanto Bruno Silva 'caiu' perante o húngaro Benedek Toth, ambos por "waza-ari" e na segunda ronda da "poule", após terem ficado isentos do primeiro combate.

Na mesma categoria, João Fernando ainda superou, no primeiro combate, o mongol Murrentsen Battulga, por "ippon", aos 1.09 minutos do "golden score", mas "caiu" na ronda seguinte frente ao espanhol Alfonso Solana, igualmente por "ippon", em 3.23 minutos.

Também Manuel Rodrigues (-81 kg), isento na primeira ronda, superou o primeiro combate ao eliminar o norte-americano Nicolas Yonezuka, por "ippon", em 2.35 minutos, mas acabou fora do torneio na ronda seguinte, eliminado pelo brasileiro Guilherme Schimidt, por "ippon", em apenas 29 segundos.

No setor feminino, em -63 kg, Adriana Torres perdeu no primeiro combate da "poule" para a romena Florentina Ivanescu, por "ippon", em 3.09 minutos, e Margarida Brás perdeu para a espanhola Laura Vasquez, também por "ippon", em 1.50 minutos.

Na mesma categoria, Wisla Gomes superou a argentina Augustina de Lucia por "ippon", aos 2.31 minutos do prolongamento, mas caiu pelo mesmo "score" na segunda ronda, frente à holandesa Joanne van Lishout, em 2.33 minutos.

Em -70 kg, Joana Crisóstomo ficou isenta na primeira ronda da "poule", mas não passou do primeiro combate que disputou, frente à francesa Kaila Issoufi, que venceu por "ippon" em 1.15 minutos.

O GP Portugal da IJF, que se disputa no Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada, termina no domingo com a participação de mais oito judocas nacionais.

No setor masculino, em -90 kg, Anri Egutidze está isento da primeira ronda e vai defrontar o vencedor do combate entre o moldavo Dorin Gotonoaga e o mongol Puntsagtseren Ganbaatar, enquanto Miguel Rato enfrenta o moldavo Iurie Mocanu no primeiro combate da "poule".

Em -100 kg, o bicampeão mundial e bronze olímpico, Jorge Fonseca, está isento na primeira ronda, enfrentando, depois, o vencedor do combate entre o mongol Khangal Odbaatar e o espanhol Nikoloz Sherazadishvili.

Ailton Cardoso também está isento na primeira ronda e vai defrontar, depois, o norte-americano L.A. Smith III, assim como Diogo Brites, que terá pela frente o croata Marco Kumric, enquanto João Pires terá de superar o georgiano Omar Sauri na primeira ronda.

No setor feminino, em -78 kg, Carolina Paiva está isenta na primeira ronda e defronta a uzbeque Iriskhon Kurbanbaeva na segunda, assim como Patrícia Sampaio, que já tem encontro marcado com a italiana Alice Bellandi na segunda eliminatória.