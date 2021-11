Futebol de praia: Portugal vence Emirados Árabes Unidos na Taça Intercontinental

Competição tinha começado mal para os lusos, com desaire contra Senegal

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu hoje a seleção dos Emirados Árabes Unidos por 5-3, na segunda jornada do Grupo A da Taça Intercontinental, na qual já pôde contar com Bê Martins e Jordan Santos.

Os dois jogadores tinham ficado de fora da partida inaugural, na terça-feira, em que a seleção lusa saiu derrotada pelo Senegal por 7-4, e regressaram em boa altura para darem um contributo importante para a vitória sobre a seleção do Golfo Pérsico.

A seleção lusa, à semelhança da véspera, entrou melhor no jogo do que o seu adversário e, logo aos três minutos, Bê Martins inaugurou o marcador, materializando a superioridade lusa.

No segundo período, Rúben Brilhante, aos 16 minutos, aumentou a vantagem na sequência de uma excelente jogada coletiva, Walid reduziu para a seleção anfitriã na resposta, mas André Lourenço recolocou a seleção lusa com dois golos de vantagem, aos 17.

Na toada de parada e resposta em que o jogo caiu, Abbas voltou a encurtar a distância segundos depois, Léo Martins assinou o 4-2, aos 22 minutos, e o mesmo Abbas, um minuto volvido, fechou o segundo período com 4-3.

O terceiro período foi muito disputado, com os Emirados Árabes Unidos a darem tudo para conseguir empatar a partida, mas Bê Martins, aos 34 minutos, acabou com as esperanças dos anfitriões, encerrando o jogo com o 5-3.

No outro jogo do grupo, o Senegal derrotou Espanha por 7-6, o que confere à equipa africana a liderança com seis pontos, somando Portugal e os Emirados Árabes Unidos três pontos cada, e a Espanha zero.

A equipa das quinas vai procurar garantir a passagem à próxima fase frente à Espanha, na quinta-feira, a partir das 17h15 (13h15, hora portuguesa).

Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para as meias-finais e se houver empate pontual no grupo entre duas equipas, o critério de desempate é o confronto direto, mas no caso de haver três equipas nessa situação, o critério será a diferença de golos.

O grupo B é composto pelas seleções da Rússia, do Irão, do Japão e do Paraguai, e as meias-finais realizam-se a cinco de novembro e a final da competição no dia seguinte.