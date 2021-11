Seleção portuguesa de futebol de praia termina em quarto a Taça Intercontinental

A equipa das Quinas perdeu frente ao Senegal por 4-7 no jogo de atribuição do último lugar do pódio.

A seleção portuguesa de futebol de praia terminou este sábado no quarto lugar a Taça Intercontinental ao perder por 7-4 com o Senegal, no encontro para atribuição do terceiro lugar da competição, que decorre no Dubai.

Portugal, que não pode contar com os lesionados Bê Martins, Jordan Santos e Léo Martins, colocou-se em vantagem aos seis minutos, por intermédio de André Lourenço, mas a formação africana empatou pouco depois e colocou-se me vantagem pouco depois, e nunca mais deixou de dominar o marcador.

Além de André Lourenço, marcaram por Portugal Miguel Pintado, Elinton Andrade e Bernardo Lopes.