Seleção Nacional perde nos quartos de final do Europeu de râguebi

Portugal foi derrotado pela Irlanda por 19-12, tendo agora de lutar pelo quinto lugar da prova.

A Seleção Nacional de râguebi sevens foi eliminada este sábado nos quartos de final da segunda etapa do Campeonato da Europa da variante, que decorre em Hamburgo, na Alemanha, após perder com a Irlanda por 19-12.

Portugal tinha garantido o primeiro lugar do Grupo B, após vencer a Roménia, por 26-5, e perder com a Geórgia, por 19-12, nos primeiros encontros do segundo dia do torneio, mas cedeu na fase a eliminar frente aos terceiros classificados do Grupo A e foi relegado para a disputa do quinto lugar.

Os lobos defrontam a Bélgica no domingo e, depois, cruzam com o vencedor ou derrotado do Alemanha-Itália para discutirem o quinto lugar, em caso de vitória no primeiro encontro, ou o sétimo lugar, em caso de derrota frente aos belgas.

No torneio feminino, Portugal iniciou o dia a vencer a Itália por 17-10, no último encontro da fase de grupos, mas não escapou ao último lugar do Grupo C, após as derrotas consentidas na véspera com a Irlanda (32-5) e a Polónia (36-19).

Nas meias-finais da atribuição do nono ao 12.º lugar, as lobas venceram a Roménia por 27-0 e agendaram novo encontro com as italianas, no domingo, para decidir o nono e 10.º lugares do torneio.