Seleção nacional masculina de padel nas meias-finais do Mundial

A equipa feminina foi eliminada nos quartos de final pela favorita Espanha

A seleção nacional masculina de padel bateu o Brasil, por 2-1, e apurou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo, que decorre até 05 de novembro no Dubai Aviation Club, nos Emirados Árabes Unidos.

Enquanto a equipa feminina foi eliminada nos quartos de final pela favorita Espanha, Miguel Oliveira e Afonso Ramos garantiram diante Lucas Cunha e Pablo Lima o segundo ponto que deu a vitória a Portugal, após três sets muito equilibrados, decididos pelos parciais de 3-6, 6-4 e 7-5, ao fim de duas horas e 20 minutos.

Após o desaire de Pedro Araújo e Vasco Pascoal frente a Lucas Bergamini e Lucas Campagnolo, por 7-5 e 6-1, a dupla portuguesa constituída por Miguel Deus e Nuno Deus conseguiu restabelecer a igualdade no embate com Brasil, ao derrotarem Francisco Gomes e Marcello Jardim em três partidas, com os parciais de 4-6, 6-4 e 6-1.

No encontro decisivo, o experiente Oliveira e o parceiro Afonso Ramos conseguiram superar com distinção a dura batalha com os brasileiros para carimbar o apuramento inédito para as meias-finais do Campeonato do Mundo de Padel e um duelo com a Argentina, que triunfou sobre o Paraguai, por 2-0.

Já a seleção feminina foi travada hoje nos quartos de final, por 3-0, pela formação espanhola, a principal candidata ao título, à frente da Argentina.

Depois de Catarina Castro e Kátia Rodrigues cederem perante Alejandra Salazar e Gemma Triay, por 6-0 e 6-1, foi a vez de Sofia Araújo e Helena Machado saírem derrotadas do desafio com Paula Josemaría e Ariana Sánchez, pelos parciais de 6-1 e 6-3.

Maria dos Santos e Margarida Fernandes não conseguiram também contrariar o favoritismo das opositoras, Bárbara Las Heras e Verónica Virseda, e, por duplo 6-1, entregaram o terceiro ponto em jogo a Espanha, que vai agora defrontar nas meias-finais a Bélgica, vencedora do encontro com França, por 2-1.