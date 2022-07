Portugal inicia apuramento para o Mundial de râguebi sevens com dupla derrota

Tanto a Seleção masculina como a feminina começaram o apuramento para o Mundial com uma derrota

As Seleções Nacionais de râguebi sevens masculina e feminina perderam este sábado, em Bucareste, os dois primeiros encontros no torneio de qualificação para o Mundial de 2022, que se disputa em setembro, na África do Sul.

No Grupo A do setor masculino, os lobos perderam o primeiro jogo do dia, frente à Itália, por 14-5, e cederam, depois, com a Irlanda por 29-0.

No setor feminino, as lobas perderam o primeiro encontro do Grupo C, com a Polónia, por 40-5, e foram novamente derrotadas pela Espanha, por 38-10.

No domingo, a Seleção Nacional masculina defronta a Polónia (12h58 em Lisboa), enquanto a equipa feminina enfrenta a Suécia (9h00) nos últimos encontros da fase de grupos, que irão determinar o quadro de eliminatórias que se segue.

O torneio europeu de qualificação para o Mundial2022 de sevens apura quatro seleções de cada género para o Mundial da África do Sul.

O Campeonato do Mundo disputa-se na Cidade do Cabo, entre os dias 9 e 11 de setembro.