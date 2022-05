Seleção Nacional foi quarta na estafeta mista de águas abertas em Setúbal

Lusos ficaram atrás de italianos e húngaros

A Seleção Nacional, representada por Angélica André, Mafalda Rosa, Diogo Cardoso e Tiago Campos, foi, este domingo, quarta classificada na estafeta mista da etapa de Setúbal da Taça do Mundo em águas abertas.

Os italianos dominaram a prova, com duas equipas nos dois primeiros lugares, levando a melhor os "A": Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Mario Sandzullo, dois segundos à frente de De Martina, Barbara Pozzobon, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri.

Em terceiro ficaram os húngaros, com Reca Rohács, Anna Olasz, David Betlehem e Kristof Rasovszky, à frente da equipa lusa, que depois da prestação de Angélica André e Mafalda Rosa era segunda classificada.

A entrada em prova dos atletas masculinos, com os italianos em grande forma no Sado, tendo colocado sete homens no "top 10" dos 10 quilómetros, no passado sábado, fez a diferença.

"A prova foi dura, com vento, ondas e contracorrente. Temos de jogar com isso, torna-se desafiante", explicou Mafalda Rosa, campeã europeia e juniores em 2021, um título que defende entre 03 e 05 de junho, em solo nacional, de novo no Sado.