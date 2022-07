Seleção Nacional de sevens está nas meias-finais da etapa de Cracóvia do Europeu

Apuramento resulta de duas vitórias frente a Polónia e Espanha

A Seleção Nacional de râguebi sevens apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais da etapa de Cracóvia do Europe Championship no primeiro lugar do grupo B, após vencer os dois encontros do dia, frente a Polónia e Espanha.

Portugal venceu a seleção da casa por 24-5, no primeiro encontro do dia, e derrotou, depois, os espanhóis por 26-19, para terminar a fase de grupos com a mesma pontuação dos leones, mas com vantagem no confronto direto.

No primeiro dia, na sexta-feira, Portugal tinha vencido a Itália por 22-19 e perdido com a Lituânia por 27-7.

No domingo, os lobos defrontam o segundo classificado do grupo A nas meias-finais, a França, enquanto a Espanha mede forças com a Alemanha.

A etapa de Cracóvia é a segunda e última do Europe Championship 2022, o principal escalão europeu de râguebi sevens.

Na primeira etapa, disputada em Lisboa, no último fim de semana, Portugal terminou em sexto lugar.