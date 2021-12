Seleção Nacional de râguebi prossegue apuramento para o Mundial em fevereiro

Portugal, que fará mais quatro jogos, parte em terceiro lugar, em igualdade com segunda classificada, a Roménia. Dois primeiros classificados ficam apurados

A seleção portuguesa de râguebi prossegue a qualificação para o Mundial2023 em 06 de fevereiro, na Geórgia, confirmou esta quarta-feira a Rugby Europe, ao oficializar o calendário da segunda volta do apuramento, que corresponde ao Europe Championship 2022.

Cerca de um mês após enviar o calendário provisório às federações, o organismo que tutela o râguebi europeu definiu, agora, datas, horários e locais dos encontros, ficando Portugal a saber que inicia a campanha num domingo, em Tbilisi, às 11h horas (hora de Lisboa).

No sábado seguinte, 12 de fevereiro, os lobos enfrentam a Roménia, em Bucareste, às 15h30, voltando a entrar em ação frente aos Países Baixos, em 26 de fevereiro (15h), um sábado, no Estádio Nacional, em Lisboa, após uma semana de pausa competitiva.

Segue-se uma nova semana de descanso e a última deslocação para a equipa nacional, a Madrid, para defrontar a Espanha, em 13 de março (domingo, 11h45), antes de encerrar a qualificação em casa, com a Rússia, novamente no Estádio Nacional, em 19 de março (sábado, 15h).

Concluída a primeira volta do apuramento, Portugal parte em terceiro lugar, com 14 pontos, os mesmos da segunda classificada, a Roménia, e menos nove do que a Geórgia, mas mais cinco do que a Rússia e mais sete do que a Espanha (menos um jogo).

As duas primeiras classificadas no final da segunda volta apuram-se diretamente para o Mundial França'2023, enquanto o terceiro classificado terá de disputar um torneio de repescagem com seleções de outros continentes, em novembro de 2022, no qual se apura apenas o vencedor.