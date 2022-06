Seleção feminina de sevens nos quartos do Europe Trophy em Budapeste

Portugal venceu a Moldova por 36-0 no primeiro encontro do dia, ao qual se seguiram triunfos sobre a Hungria, por 43-7, e sobre a Suécia, por 19-12, que valeram às "lobas" o primeiro lugar na fase de grupos

A seleção portuguesa de râguebi sevens feminino qualificou-se hoje para os quartos-de-final da etapa de Budapeste do Europe Trophy 2022, segundo escalão europeu da modalidade, com três vitórias noutros tantos jogos no Grupo C.

Portugal venceu a Moldova por 36-0 no primeiro encontro do dia, ao qual se seguiram triunfos sobre a Hungria, por 43-7, e sobre a Suécia, por 19-12, que valeram às "lobas" o primeiro lugar na fase de grupos.

As portuguesas vão defrontar a Geórgia, nos quartos-de-final, e em caso de vitória encontram, nas meias-finais, as vencedoras do embate entre Itália e Turquia.

A etapa de Budapeste é a segunda e última do Europe Trophy 2022, que apura as quatro primeiras classificadas para o Championship, principal escalão europeu, no próximo ano.

Na primeira etapa, disputada na semana passada, em Zagreb, Portugal terminou em terceiro ligar, atrás da Inglaterra e da Itália.