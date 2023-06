Seleção feminina de sevens acaba em oitavo lugar nos Jogos Europeus

Redação com Lusa

A seleção feminina de râguebi sevens acabou esta terça-feira o torneio dos Jogos Europeus Cracóvia'2023 em oitavo lugar, após cair nos quartos de final e, depois, em dois jogos de colocação.

Depois da derrota de segunda-feira que as relegou para os jogos de colocação, Portugal abriu o dia com um desaire ante a Alemanha, por 22-7, e ao fim da tarde cedeu perante a Itália (34-7).

Ao intervalo, frente às transalpinas, perdiam já por 19-7, tendo marcado numa conversão de Inês Spínola Duarte e num ensaio de Mariana Marques.

A seleção feminina acaba, assim, em oitavo lugar um torneio que dava apuramento direto para Paris'2024 ao vencedor e, aos restantes medalhados, a presença num torneio intercontinental de qualificação olímpica.

Ainda esta terça-feira, a seleção masculina defronta a Espanha no jogo pelo bronze, e em caso de vitória apura-se também para essa liguilha com vista a Paris'2024.

O dia ficou esta terça-feira marcado, no Estádio Henryk Reyman, pelo vento que levou à interrupção e posterior adiamento de algumas partidas, pelos danos em lonas que impediam a continuação dos jogos.

Portugal soma até ao momento 12 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, seis pratas e três bronzes, além de um outro pódio já assegurado, no ténis de mesa.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.