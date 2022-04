Seleção de squash vai disputar sétimo lugar do Europeu da segunda divisão

Redação com Lusa

Neste europeu, os dois melhores são promovidos à primeira divisão, enquanto os dois mais fracos são despromovidas ao terceiro escalão.

A seleção portuguesa de squash vai disputar no sábado, frente à Polónia, o sétimo lugar no Europeu da segunda divisão, após perder esta sexta-feira, por 2-1, com a Dinamarca, nos Países Baixos.

Cláudio Pinto começou por perder com Magnus Laursen pelos parciais de 9-11, 11-6, 14-12 e 11-8, antes de Rui Soares empatar, após bater Theis Houlberg por 11-4, 11-8 e 11-1.

No desafio decisivo em Eindhoven, Kristian de Silva Nielsen superiorizou-se a Jorge Monteiro por 11-2, 11-6 e 11-4.

Há duas semanas, em Ljubljana, a seleção feminina foi finalista e garantiu a subida à segunda divisão europeia.