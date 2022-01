Seleção de râguebi sevens feminino 12.ª na etapa de Sevilha do Circuito Mundial

O Circuito Mundial de sevens feminino 2021/22 é composto por uma série seis de torneios realizados sob a alçada da World Rugby

A seleção portuguesa de râguebi sevens feminino terminou hoje a etapa de Sevilha do Circuito Mundial em 12.º e último lugar, após perder os cinco jogos disputados na competição, onde participou como equipa convidada pela World Rugby.

Integradas no Grupo A, as "lobas" perderam na sexta-feira com os Estados, por 52-0, e com o Canadá, por 45-7, em encontro onde Isabel Ozorio assinou o primeiro ensaio de sempre de Portugal no Circuito Mundial feminino.

No sábado, encerraram a fase de grupos com nova derrota (46-0) frente a Inglaterra e já hoje, no último dia do torneio, foram batidas pelo Brasil (47-5, com ensaio de Mariana Marques), nas meias-finais da disputa do 9.º lugar, e pela Bélgica (40-7, ensaio de Yara Fonseca), no "play-off" do 11.º lugar.

O Circuito Mundial de sevens feminino 2021/22 é composto por uma série seis de torneios realizados sob a alçada da World Rugby.

A seleção portuguesa foi convidada para disputar a etapa de Sevilha após a renúncia da Nova Zelândia, devido às restrições de viagens no país resultantes da pandemia de covid-19.