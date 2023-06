Seleção de râguebi procura aumentar "velocidade" e "intensidade" para o Mundial

Equipa portuguesa começou esta semana a preparar a presença na competição.

A preparação da seleção portuguesa de râguebi para o Mundial de França'2023 tem como objetivo aumentar a "velocidade" e a "intensidade" do jogo dos lobos, disse à agência Lusa o selecionador de Portugal, Patrice Lagisquet.

A equipa portuguesa começou esta semana a preparar a presença na competição, em que vai enfrentar País de Gales, Geórgia, Austrália e Ilhas Fiji, adversários de "um nível acima" contra os quais os portugueses querem "ser competitivos", definiu o técnico.

"A bola tem de ser mais rápida e temos de antecipar a forma como vamos usar o espaço. A diferença entre o "Tier 1" e o "Tier 2" é a intensidade nos contactos e a capacidade de manter um jogo de alta velocidade e ágil durante 80 minutos", apontou Lagisquet.

Segundo o técnico francês, isso "não é assim tão fácil" e, se Portugal quiser "atingir esse nível", terá de "treinar de forma um pouco diferente" do habitual, durante os próximos dois meses, para ser capaz de "fazer tudo o que costuma fazer, mas em velocidade máxima".

"Se queremos atacar com as nossas linhas atrasadas a partir do alinhamento, a bola tem de chegar ao meio do campo em menos de três segundos. Estamos perto disso, temos capacidade para o fazer, mas temos de o conseguir com mais pressão, contra jogadores mais fortes, mesmo que estejamos cansados", analisou o "Express de Bayonne".

Para isso, a equipa técnica nacional definiu um plano de preparação dividido em três fases, que arrancou na segunda-feira, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, vai terminar já em França, com um estágio de altitude em Font-Romeu, e passa também por Vilamoura, no Algarve.

"Nas primeiras quatro semanas vamos trabalhar o volume, a capacidade para correr muito, movimentar muito pelo campo", explicou Lagisquet à Lusa.

Depois, no Algarve, a equipa irá trabalhar sobretudo "a intensidade" e a capacidade de "recomeçar" a movimentar a bola depois de ser travada pelos adversários, antes de iniciar a última fase da preparação, que irá incidir sobre "a velocidade". "Quando estamos no chão, temos de ser capazes de recomeçar a jogar a bola com qualidade em menos de quatros segundos. Se fizermos isso, conseguiremos competir. Se não o fizermos, será terrível, porque estaremos o tempo todo sob pressão", advertiu o antigo internacional francês.

Até ao Mundial, Portugal tem apenas um jogo de preparação oficial, frente aos Estados Unidos, em 12 de agosto, no Estádio do Algarve.

No entanto, está prevista "uma sessão de treino com a seleção irlandesa" alguns dias antes desse encontro e, já em França, uma partida "que não é oficial, mas é quase", contra a Austrália A, formação secundária dos "wallabies", e um treino conjunto com a seleção de Samoa.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre entre 08 de setembro e 28 de outubro.