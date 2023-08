Seleção de râguebi precisa de melhorar "contactos e duelos", garante selecionador

Patrice Lagisquet destacou que todos os jogadores, pela primeira vez "juntos, como uma equipa profissional" estão "a adaptar-se muito bem"

A seleção portuguesa de râguebi precisa de melhorar "nos contactos e nos duelos" até ao Mundial de França 2023, advertiu esta sexta-feira o selecionador de Portugal, durante a segunda fase de preparação que decorre em Vilamoura.

Em declarações à agência Lusa, Patrice Lagisquet destacou que todos os jogadores, pela primeira vez "juntos, como uma equipa profissional" estão "a adaptar-se muito bem" aos métodos de trabalho planeados pela equipa técnica, mas apontou o caminho ainda falta percorrer.

"Falta mais organização. A velocidade de execução não está má, mas temos de melhorar nos duelos e nos contactos, trabalhar a técnica", analisou o treinador francês.

Na primeira fase da preparação, que decorreu durante o mês de julho, em Lisboa, os "lobos" trabalharam essencialmente "a força" e "melhoraram muito fisicamente", destacou Lagisquet.

No Algarve, estão a "acrescentar intensidade" e a "jogar cada vez mais râguebi com oposição real" nos treinos, para atingir esse objetivo, mas só em 12 de agosto vão poder avaliar o resultado desta fase, quando disputarem o primeiro encontro de preparação, frente aos Estados Unidos.

"Temos de ver como reagimos em competição. É a única forma de saber o que falta fazer" até ao início da participação portuguesa no Mundial, em 16 de setembro, frente ao País de Gales, comentou o selecionador.

Antes do jogo com os Estados Unidos, a seleção portuguesa ainda irá fazer, na quarta-feira, um treino com a Irlanda, líder do ranking mundial da World Rugby, que se encontra a estagiar "ao lado" dos "Lobos", na Quinta do Lago.

Será mais uma oportunidade para colocar à prova a evolução e o compromisso dos jogadores, que tem sido "muito bom", nas palavras do selecionador, satisfeito com a resposta física dos "lobos".

"Temos sorte por não ter lesões graves, apenas alguns problemas menores, que não normais no râguebi, pois estamos a puxar por eles até ao limite. Estou feliz por isso", concluiu Patrice Lagisquet.

Após o encontro com os Estados Unidos, em 12 de agosto, às 21h00, no Estádio do Algarve, os jogadores da seleção vão gozar uma semana de descanso antes de partirem para Font-Romeu, já em França, para um estágio em altitude, durante duas semanas.

A meio dessa fase de preparação deslocam-se a Paris, para defrontar a Austrália A, seleção secundária dos "wallabies", em 26 de agosto, às 19h00, no Stade Jules Ladoumègue, em Massy.

A receção oficial da seleção portuguesa em Perpignan, onde terá o seu "quartel-general" durante o Mundial de França'2023, está prevista para 4 de setembro.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre entre 8 de setembro e 28 de outubro.