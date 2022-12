Seleção de goalball consegue primeira vitória no Mundial frente ao Canadá

Redação com Lusa

A seleção portuguesa de goalball venceu este sábado o Canadá, por 8-7, conquistando a primeira vitória no Campeonato do Mundo, que decorre no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, até 16 de dezembro.

Portugal entrou forte e conseguiu colocar-se em vantagem, por 2-0, graças aos golos de Fábio Oliveira, mas os canadianos conseguiram dar a volta ao marcador ainda antes do intervalo, fazendo o 2-3.

Já no segundo tempo, a equipa das quinas voltou a colocar-se na frente do marcador (4-3), com novo golo de Fábio Oliveira e outro de João Macedo.

Porém, o Canadá conseguiu dar nova volta no resultado (4-5), e depois foi a vez de João Mota 'brilhar' ao marcar os três tentos com que selou o marcador de Portugal, deixando ainda que os canadianos reduzissem a desvantagem para a diferença mínima.

"Uma vitória muito celebrada, já que Portugal procurava os primeiros três pontos desde o primeiro dia de prova, embora os adversários que surgiram pelo caminho (Japão, campeão asiático, e Turquia, que certamente terminará este Mundial no 'top 5' e ambos frequentes participantes dos Jogos Paralímpicos), estejam num nível diferente", assinalou em comunicado a organização.

No quadro feminino, Portugal defrontou o Egito e, apesar de ter estado em vantagem por 2-0, a maior experiência internacional das africanas acabou por prevalecer, colocando o marcador em 2-6, gerindo a partir daí a vitória no encontro, que terminou em 5-10.