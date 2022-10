Seleção de badminton vence Geórgia no Mundial júnior misto

Na terça-feira, Portugal defronta a Alemanha e o Peru, quarta-feira Taiwan na fase composta por oito grupos.

A seleção portuguesa de badminton estreou-se no campeonato do Mundo júnior com um triunfo por 5-0 sobre a Geórgia no Grupo C da competição mista, no evento que decorre até 30 de outubro em Santander, Espanha.

Nos jogos individuais, Rodrigo Maciel venceu Daniel Tatevosyan por 21-9 e 21-11, enquanto Madalena Fortunato se superiorizou a Elisabed Zumbulidze, por 21-8 e 21-4.

Em pares mistos, Gonçalo Silva e Margarida Cabaço não tiveram problemas para ganhar por 21-5 e 21-5 a Garri Ter-Karapetyan e Marina Ovasapyan.

Santiago Batalha e Dinis Maia bateram Daniel Tatevosyan e Garri Ter-Karapetyan, por 21-6 e 21-5, enquanto nos pares femininos a dupla Madalena Fortunato/Beatriz Roberto também conseguiu um parcial de 2-0 frente a Marina Ovasapyan e Elisabed Zumbulidze, por 21-12 e 21-8.

