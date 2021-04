Seleção britãnica falha Europeus de judo em Lisboa devido à covid-19

Surto de covid-19 na delegação obriga britânicos a abdicarem da participação na prova.

A seleção britânica vai falhar os Europeus de judo em Lisboa, que se realizam de sexta-feira a domingo, na Altice Arena, após a deteção de casos positivos ao novo coronavírus, informou a Federação Britânica da modalidade.

"Infelizmente, o judo britânico não poderá enviar uma delegação aos campeonatos Europeus em Lisboa, de 16 a 18 de abril", refere a Federação, justificando a ausência com a deteção de casos positivo no regresso do Grand Slam de Antália.

O organismo explica que os casos identificados estão a seguir os protocolos recomendados, em linha com as orientações do serviço de saúde britânico e governo, com um isolamento durante 14 dias, antes de um regresso aos treinos.

As melhores judocas britânicas da atualidade são Chelsie Giles, sétima no ranking mundial dos -52 kg, e Natalie Powell, sexta nos -78 kg, medalha de bronze nos Europeus de 2016, 2017 e 2018 e nos Mundiais de 2017.

Em Lisboa, também ausente devido ao novo coronavírus estará o holandês Frank De Wit, com a imprensa dos Países Baixos a indicar que o judoca (quinto do mundo nos -81 kg), não recuperou fisicamente da infeção diagnosticada há três semanas.

Nos Europeus de Lisboa, Portugal contará com 18 judocas, entre os quais Telma Monteiro (-57 kg), 14 vezes medalhada na competição continental, e o campeão mundial em título dos -100 kg, Jorge Fonseca.

Da seleção lusa fazem também parte Catarina Costa (-48 kg), Maria Siderot (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Joana Ramos (-52 kg), Wilsa Gomes (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), Bernardo Tralhão (-60 kg), João Crisóstomo (-66 kg), André Diogo (-66 kg), João Fernando (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Manuel Rodrigues (-81 kg) e Diogo Brites (-100 kg).