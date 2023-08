Seis portugueses ultrapassam ronda inicial do Mundial de tiro com arco

Redação com Lusa

Seis dos sete portugueses em prova no Campeonato do Mundo de tiro com arco seguiram em frente, após a ronda inicial em recurvo e em compound, disputada esta terça-feira em Berlim.

A melhor posição do dia foi no recurvo por Milana Tkachenko, que foi 49.ª, com 625 pontos, e vai defrontar na próxima ronda a cazaque Alina Ilyassova, 64.ª.

Nuno Carneiro, que acabou no 53.º posto, com 651 pontos, vai reencontrar o francês Nicolas Bernardi, 60.º, que o eliminou nos 16 avos de final dos Jogos Europeus Cracóvia'2023.

Ainda no recurvo, Luís Gonçalves foi 104.º, batendo-se com o nono classificado, ChihChun Tang, de Taiwan.

No compound, Maria João Ribeiro foi 68.ª e Giselle Sousa 80.ª, com Nuno Simões em 91.º lugar, registando-se a eliminação de Rui Baptista, 107.º.