Seis Nações: torneio de râguebi mais antigo do mundo está de volta

Pandemia continua a ser o principal obstáculo

Inglaterra e França partem no sábado como favoritos à conquista do torneio das Seis Nações 2021 de râguebi, numa edição em que o maior obstáculo parece ser a pandemia de covid-19.

Apenas três meses após o triunfo dos ingleses na edição de 2020, concluída em 31 de outubro, precisamente devido à pandemia, as nações do mais antigo torneio de râguebi do mundo voltam a enfrentar o "fantasma" do adiamento e sobretudo as constantes mudanças das medidas de combate à doença nos diversos países.

Mas, situação sanitária à parte, a Inglaterra é a favorita dos apostadores para conquistar o quarto título em seis anos sob o comando de Eddie Jones, técnico que impôs na seleção da 'rosa' um estilo que alguns acusam de "resultadista", mas que o australiano prefere apelidar de "râguebi efetivo".

Ao triunfo no Seis Nações de 2020, os ingleses juntaram o título da primeira Taça de Outono, batendo a França na final, mas Jones já avisou que "se houve algo que desapontou" a Inglaterra foi "nunca ter conseguido jogar tão bem como queria".

"Queremos dominar os adversários em toda a extensão do jogo. Nalguns jogos pode ser nas fases estáticas, noutros a jogar nas franjas do "ruck", noutros a jogar ao pé. Trata-se de encontrar o método adequado para cada jogo, aplicá-lo bem e dominar o adversário", explicou o selecionador dos ingleses.

Pelo contrário, a França tem feito as delícias dos seus adeptos (e não só) com a sua jovem e irreverente equipa em crescimento, que, no ano passado, só perdeu para os ingleses, tanto o Seis Nações como a Taça de Outono, na diferença de pontos marcados e sofridos e na final da competição, respetivamente.

Com mais pontos marcados (138) e mais ensaios (17) do que todos os adversários no Seis Nações do ano passado, os "gauleses" de Fabien Galthié claudicaram apenas na defesa, mas o treinador adjunto Raphael Ibañez já mostrou confiança de que a equipa "pode subir um degrau".

"A França tem equipa para lutar por títulos. Não podemos fazer muito mais do que ser ambiciosos e essa é a mensagem que estamos a passar aos jogadores", frisou Ibañez.

As duas seleções defrontam-se na quarta jornada, em 13 de março, em Londres, num encontro que poderá definir as contas do título.

Quanto aos restantes "candidatos", a Irlanda volta a "correr por fora", depois de terminar logo atrás de ingleses e gauleses tanto no Seis Nações como na Taça de Outono. A seu favor joga o facto de receber precisamente esses dois rivais nos únicos dois jogos que tem em Dublin nesta edição.

O País de Gales, campeão em 2019 com triunfos em todos os jogos (Grand Slam), tem praticado um râguebi mais veloz do que então, sob o comando do neozelandês Wayne Pivac, mas precisa de aliar resultados à qualidade de jogo, uma vez que venceu apenas três das últimas 10 partidas.

Escócia e Itália, mais uma vez, devem discutir entre si a "colher de pau", troféu imaginário para o último classificado do torneio, sem embargo de uma ou outra conseguirem uma surpresa, como na quarta jornada de 2020, quando os escoceses venceram a França por 28-17, resultado que, provavelmente, custou o título aos "bleus".

A incerteza em torno da evolução da situação pandémica, no entanto, mantém em aberto a possibilidade de adiamento de jogos, o que o diretor executivo da competição, Ben Morel, já disse que será o cenário mais provável no caso de haver novas restrições devido à pandemia de covid-19.

Calendário do torneio das Seis Nações 2021:

1.ª jornada

06 fev, Itália-França, 14:15

06 fev, Inglaterra-Escócia, 16:45

07 fev, País de Gales-Irlanda, 15:00

2.ª jornada

13 fev, Inglaterra-Itália, 14:15

13 fev, Escócia-País de Gales, 16:45

14 fev, Irlanda-França, 15:00

3.ª jornada

27 fev, Itália-Irlanda, 14:15

27 fev, País de Gales-Inglaterra, 16:45

28 fev, França-Escócia, 15:00

4.ª jornada

13 mar, Itália-País de Gales, 14:15

13 mar, Inglaterra-França, 16:45

14 mar, Ecócia-Irlanda, 15:00

5.ª jornada

20 mar, Escócia-Itália, 14:15

20 mar, Irlanda-Inglaterra, 16:45

20 mar, França-Gales, 20:00