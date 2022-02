Seis Nações: Escócia volta a vencer Inglaterra e complica contas ao rival

Redação com Lusa

A primeira jornada do Seis Nações 2022 conclui-se no domingo com o França-Itália (15h00, horas em Lisboa).

A Escócia venceu este sábado a Inglaterra por 20-17, na primeira jornada do torneio das Seis Nações de râguebi, e complicou as contas do título aos ingleses, batidos pelo rival em anos consecutivos pela primeira vez desde 1983/84.

Finn Russel, que já tinha faturado aos 40 minutos, converteu a penalidade (71) que selou o triunfo da equipa orientada por Greg Townsend, em Edimburgo, depois de a Inglaterra ter estado a vencer por sete pontos, a 17 minutos do final.

Marcus Smith, com uma exibição exuberante, foi o autor de todos os pontos visitantes, com um ensaio (52) e quatro penalidades (16, 33, 47 e 62), mas os escoceses conseguiram dois ensaios, o primeiro por Ben White (17), transformado por Russell, e o segundo de penalidade (65).

Além disso, e viram o adversário "descartar" o empate quando, nos últimos minutos, chutou para 'touche' uma penalidade dentro do meio-campo escocês, em vez de atirar aos postes, mas falhou a conquista da bola no alinhamento.

Antes, no encontro de abertura do torneio, em Dublin, a Irlanda confirmou ser um sério candidato a erguer o troféu em 2022, após bater tranquilamente o País de Gales por 29-7 com ponto de bónus ofensivo.

Ensaios de Bundee Aki (2), Andrew Conway (43 e 50) e Garry Ringrose (59), três dos quais transformados por Jonathan Sexton (4, 44 e 52), que somou ainda uma penalidade (20), garantiram um triunfo tranquilo à equipa de Andy Farrell, em nada beliscado pelo ensaio de Taine Basham (74).

A primeira jornada do Seis Nações 2022 conclui-se no domingo com o França-Itália (15h00, horas em Lisboa), mas enquanto isso a Irlanda já lidera isolada, com cinco pontos, seguida de Escócia (4), Inglaterra (1) e País de Gales (0).