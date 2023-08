Secretário de estado felicita paralímpicos: "Parabéns a toda a delegação"

Redação com Lusa

Ainda no domingo, também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a comitiva, sublinhando a "entrega, dedicação e empenho" e os "resultados de excelência", lembrando a importância do desporto enquanto "fator de integração social"

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, endereçou esta segunda-feira os parabéns à delegação portuguesa que competiu até domingo nos Europeus Paralímpicos, em Roterdão, de onde saiu com 12 medalhas.

"Portugal terminou os Campeonatos Paralímpicos Europeus com 12 medalhas conquistadas. Foi uma competição importante no quadro dos processos de apuramento de atletas para os Jogos Paralímpicos Paris'2024. Parabéns a toda a delegação presente em Roterdão!", assinalou o governante na rede social Twitter, depois de durante a última semana ter estado com os atletas em Roterdão.

Os Campeonatos Paralímpicos Europeus decorreram de oito a 20 de agosto, nos Países Baixos, com Portugal a competir com 26 atletas e a alcançar 12 medalhas: duas medalhas de ouro, duas de prata e oito de bronze.

Miguel Vieira em -60kg J1 de judo e Carla Oliveira em individuais BC4 de boccia conquistaram o ouro, Ana Correia em individuais BC2 de boccia e Bernardo Vieira no contrarrelógio C1 de ciclismo asseguraram a prata.

As medalhas de bronze foram conquistadas por Djibrilo Iafa em -73kg J1 de judo, por André Ramos em individuais BC1 de boccia, pelo par BC4 de boccia composto por Carla Oliveira e Nuno Guerreiro, pela equipa BC1/BC2 de boccia constituída por André Ramos, David Araújo e Cristina Gonçalves, por Bernardo Vieira na prova em linha C1 de ciclismo, por Diogo Daniel em singulares SL4 de badminton e por Beatriz Monteiro em pares femininos SL3-SU5 e em singulares SU5 também de badminton.