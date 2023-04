Secretário de Estado congratula primeiros apuramentos para os Jogos de Paris

A manifestação de João Paulo Correia acontece depois de os benfiquistas Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento terem conseguido os mínimos no Open de Portugal, o primeiro em 50 (21,87 segundos) e 100 metros livres (48,01), e 100 metros mariposa (51,61), e o segundo nos 50 metros livres

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, enalteceu esta segunda-feira a conquista das primeiras vagas olímpicas para os Jogos de Paris2024, alcançadas pelos nadadores Camila Rebelo, Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento.

"É na natação que qualificamos os primeiros atletas para os Jogos Olímpicos - Paris 2024. Parabéns à Camila Rebelo, ao Miguel Nascimento e ao Diogo Ribeiro pela sua estreia olímpica. Felicito também os seus treinadores, clubes e a Federação Portuguesa de Natação", escreveu o governante na rede social Twitter.

A manifestação de João Paulo Correia acontece depois de os benfiquistas Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento terem conseguido os mínimos no Open de Portugal, o primeiro em 50 (21,87 segundos) e 100 metros livres (48,01), e 100 metros mariposa (51,61), e o segundo nos 50 metros livres.

Miguel Nascimento conseguiu o registo já no domingo, nos primeiros 50 metros do percurso de 4x100 metros livres, em que nadou em 21,91 segundos, abaixo da marca mínima de apuramento, fixada em 21,96.

No sábado, foi Camila Rebelo a garantir também os mínimos para Paris'2024, com a nadadora do Louzan a vencer nos 200 metros costas do Open de Espanha, em Palma de Maiorca, com 2.09,84 minutos, melhorando o recorde de Portugal, que já lhe pertencia desde 2022 (2.10,41).

Os Jogos Olímpicos de Paris'2024 vão decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024.