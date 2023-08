Sara Antunes foi 48.ª na carabina 3 posições a 50 metros do Mundial de tiro

Antunes não conseguiu assim o apuramento para a final

A atiradora portuguesa Sara Antunes terminou na segunda-feira na 48.ª posição a prova de carabina 3 posições a 50 metros nos Mundiais de tiro, que decorrem em Baku, totalizando 579 pontos.

Antunes não conseguiu assim o apuramento para a final, disputada por oito atiradoras e que conclui com a vitória da chinesa Qiongyue Zhang, com 465,3 pontos.

Com a prata e o bronze ficaram a chinesa Jiayu Han, com 463,5, e Saden Maddalena, dos Estados Unidos, com 451,9.