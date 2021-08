Santos e Figueiredo em sintonia pouco eficaz no Cazoo Classic

Os dois profissionais registaram 74 pancadas na primeira volta, duas acima do Par, e partilham o 101.º lugar do leaderboard com mais 12 golfistas, todos a dois shots de distância do cut provisório.

Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, ambos membros do European Tour, estrearam-se na quinta-feira com uma exibição pouco eficaz no Cazoo Classic, que está a decorrer no traçado do London Golf Club, em Inglaterra.

Os dois profissionais registaram 74 pancadas na primeira volta, duas acima do Par, e partilham o 101.º lugar do "leaderboard" com mais 12 golfistas, todos a dois "shots" de distância do "cut" provisório.

Ricardo Santos iniciou a sua participação com um "bogey" (uma acima) no buraco 1 e recuperou com três "birdies" (uma abaixo) nos buracos 8, 15 e 17, mas cometeu dois "duplo bogeys" no 12 e 18 e caiu na classificação, liderada pelo inglês Richard Bland, com 65 pancadas (-7).

"O meu jogo hoje foi razoável, mas tive dois buracos maus. No 12 fiz quatro "putts" e no 18 meti a bola na água com o "drive"", contou o profissional algarvio, à Lusa.

Já Pedro Figueiredo arrancou com um "eagle" (duas abaixo) no buraco 5, mas cometeu logo de seguida um "bogey", antes de anotar outro no 18, e registou apenas um "birdie" e um "triplo bogey" (três acima) no 17.

"Foi uma primeira volta difícil, fazer mais duas não é positivo. Fiz um "triplo bogey" que acabou por manchar o resultado e não consegui recuperar. Tirando isso, não joguei mal e foi uma volta minimamente consistente", resumiu Figueiredo, de 30 anos.