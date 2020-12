Salvador reage ao feito de Júlio Ferreira: "Braga é um clube para os grandes campeões"

Júlio Ferreira no mais alto lugar do pódio

Português venceu a competição de -80 kg do campeonato da Europa de taekwondo de categorias olímpicas. É atleta do Braga.

O português Júlio Ferreira venceu a competição de -80 kg do campeonato da Europa de taekwondo de categorias olímpicas, em Sarajevo, ao vencer na final o espanhol Jon Cintado. O atleta do Sporting de Braga, terceiro cabeça de série, derrotou Cintado, no combate decisivo, por 9-1, e mereceu palavras de felicitação por parte de António Salvador.

"O Braga é um clube para os grandes campeões. Júlio Ferreira personifica a identidade daquilo que é um verdadeiro Gverreiro. A medalha de ouro conquistada no Campeonato da Europa de Pesos Olímpicos é um feito brilhante para Portugal e algo que orgulha toda os sócios e adeptos do Braga", surge escrito no texto colocado no site do Braga e assinadao pelo presidente minhoto.

"A valentia e a coragem com as quais o atleta do Braga venceu na grande final o espanhol Jon Cintado é algo que nos deve encher de orgulho. Júlio Ferreira provou, uma vez mais, ser um dos melhores taekwondistas a nível europeu e uma referência do desporto nacional. O Braga é um clube eclético e orgulha-se de ter na sua instituição alguns dos melhores atletas do país. A partir de hoje, temos mais um Campeão da Europa no nosso Braga e acreditamos que, face à aposta e condições que o clube oferece, não vamos certamente ficar por aqui", completa.