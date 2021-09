Ryder Cup: Estados Unidos lideram por 6-2 após primeira jornada

Redação com Lusa

Prova de referência do golfe começou com domínio americano

A primeira jornada da Ryder Cup, de golfe, disputada na sexta-feira no percurso de Whistling Straits, no Wisconsin, passou e os Estados Unidos lideram, por 6-2, frente à Europa.

Animados por um espírito de reconquista, os norte-americanos tiveram um início fulgurante na 43.ª edição da competição, conquistando seis dos oito pontos em disputa face aos detentores do título.

A equipa norte-americana adiantou-se para 3-1 nos quatro duos matinais, com Dustin Johnson e Collin Morikawa a baterem Paul Casey e Viktor Hovland, Brooks Koepka e Daniel Berger a derrotarem Lee Westwood e Matt Fitzpatrick e Patrick Cantlay e Xander Schauffele a surpreenderem Rory McIlroy e Ian Poulter.

Os espanhóis Jon Rahm e Sergio Garcia somaram o único ponto para a Europa nos "foursomes" (também conhecido como pancada alternada, com os dois jogadores a executarem pancadas alternadas numa única bola), ao derrotarem Justin Thomas e Jordan Spieth.

Mas os "rookies" norte-americanos estavam imparáveis e, na tarde de sexta-feira, no percurso desenhado entre falésias e colinas ao longo do lago Michigan, contrariaram o teórico favoritismo dos mais experientes europeus, com novo 3-1 nos "four-ball"" (cada golfista joga a sua bola e o melhor dos quatro ganha o ponto para a equipa).

Dustin Johnson e Xander Schauffele venceram diante de Paul Casey e Bernd Wiesberger e Tony Finau e Harris English impuseram nova derrota a Rory McIlroy, desta vez em parceria com Shane Lowry.

Rahm conquistou mais meio ponto para a Europa ao lado de Tyrrell Hatton, graças ao empate diante de Bryson DeChambeaue e Scottie Scheffler, com outro meio ponto para os europeus a ser somado por Tommy Fleetwood e Viktor Hovland, na igualdade com Justin Thomas e Patrick Cantlay.

A primeira equipa a totalizar 14,5 pontos vencerá a Ryder Cup.