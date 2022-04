Rússia perde mais um evento: São Petersburgo sem Mundial de hóquei no gelo

A IIHF anunciará a nova sede do Mundial do próximo ano, que está previsto para o período entre 5 e 21 de maio de 202

A Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF, na sigla inglesa) retirou a organização do Mundial de 2023 à cidade russa de São Petersburgo, devido à guerra na Ucrânia, anunciou o organismo regulador da modalidade.

"Preocupado com a segurança e bem-estar de todos os jogadores, funcionários, órgãos de comunicação social e adeptos, o Conselho da IIHF decidiu retirar os direitos de organização do Campeonato do Mundo de hóquei sobre o gelo de 2023 à Rússia", indica o organismo.

A IIHF anunciará a nova sede do Mundial do próximo ano, que está previsto para o período entre 5 e 21 de maio de 2023, durante o Congresso anual, que se vai realizar no próximo mês, na cidade finlandesa de Tampere, palco do Campeonato do Mundo de 2022.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país, ainda de acordo com a organização.