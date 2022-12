Rússia acredita que vai regressar às provas internacionais em 2023

Redação com Lusa

Ministro do Desporto russo confiante em regresso às provas internacionais em 2023.

O ministro do Desporto da Rússia, Oleg Matitsin, disse esta segunda-feira que espera que os atletas daquele país possam regressar às competições internacionais em 2023 sob a bandeira russa, na antecâmara dos Jogos Olímpicos Paris'2024.

"Continuamos a dialogar com o Comité Olímpico Internacional (COI) e com as federações internacionais, e espero, e desejo, que em 2023 recebamos boas notícias e os atletas regressem ao desporto internacional", declarou Matitsin à imprensa de Moscovo.

Os atletas russos e bielorrussos estão suspensos dos palcos internacionais, pelo COI, desde fevereiro de 2022, devido à invasão da Ucrânia, e para a Rússia este é um ato contínuo nos últimos anos.

Um escândalo de doping a nível estatal afastou a bandeira e o hino russos dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em 2021, e a participação sob bandeira neutral foi uma solução recentemente proposta por Susanne Lyons, líder do Comité Olímpico dos Estados Unidos.

A ideia de Lyons diz respeito a Paris'2024, os próximos Jogos Olímpicos, e esta "voz razoável", como a classificou o ministro russo, tem eco em "outras de todos os continentes".

"A Rússia é um sócio fiável do mundo do desporto. Sem russos e bielorrussos, o desporto internacional ficou mais pobre e menos atrativo", comentou o governante.