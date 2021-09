Rui Cansado termina em quinto na final individual dos Europeus de aeróbica

Redação com Lusa

Atleta, que se qualificou de forma inédita para a decisão da prova, conseguiu fazer histórica com este resultado.

Rui Cansado foi, este domingo, quinto classificado na final individual dos Europeus de aeróbica, ocorrida em Pesaro, Itália, sendo o melhor resultado de sempre de um ginasta masculino português na competição.

Depois de ter avançado para uma inédita qualificação para a final, o açoriano somou 21.600 pontos e conseguiu o quinto posto, num último dia que rendeu, para Portugal, uma medalha na categoria júnior.

Foi na final de pares mistos que Luís Rosas e Tânia Almeida se sagraram vice-campeões europeus da categoria, ao atingirem os 20.000 pontos na prova.

Tomás Amaral foi quarto na final individual júnior e Tânia Almeida sétima, enquanto o trio Tomás Amaral, Leonor Januário e Cláudia Pinheiro foi sétimo e o grupo (Cláudia Pinheiro, Lara Faria, Zamy Tomé, Filipa Leite e Neuza Rocha) oitavo, no mesmo escalão.

No aerodance sénior, Portugal conseguiu o sexto lugar (Diana Diogo, Maria Coutinho, Beatriz Brandão, Carolina Santos, Carolina Cruz, Bruna Silva, Joana Matos e Joana Inês Almeida), com a equipa júnior a ficar no sétimo lugar.

Segundo explicou a diretora técnica Sara Luna, citada pela Federação de Ginástica de Portugal, "a ginástica aeróbica nacional fez história".

"Com a maior delegação de sempre num campeonato da Europa, Portugal encerra a sua participação em Pesaro com o sentimento de dever cumprido. Com ginastas cada vez mais fortes, a equipa conquistou uma medalha de prata e marcou presença ao todo em oito finais, excelentes resultados nunca antes alcançados", realçou