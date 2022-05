Rui Bragança procura nos Europeus de taekwondo o caminho para Paris'2024

Atleta do Benfica vai estrear a participação lusa nos Europeus, no primeiro dia, na quinta-feira.

O lutador português Rui Bragança, campeão europeu em 2014 e 2016, procura nos campeonatos da Europa de taekwondo, entre quinta-feira e domingo, na cidade inglesa de Manchester, numa nova categoria, o caminho para os Jogos Olímpicos Paris'2024.

"Vou competir numa nova categoria, agora em -63 kg, por isso, vou dar o meu máximo, combate a combate", afirmou Rui Bragança, em declarações à agência Lusa.

O atleta vimaranense, de 30 anos, regressa a uma cidade onde conquistou a medalha de bronze nos Mundiais de 2019, depois de ter arrecadado a prata em 2011, na tentativa de trilhar o percurso para a sua terceira presença olímpica.

"Depois do nono lugar no Rio'2016 e do 11.º em Tóquio'2020, com 30 anos, efetivamente, o meu objetivo é ir a Paris'2024 para sair em beleza e ganhar tudo, porque para participar já lá fui duas vezes", referiu.

Rui Bragança vai disputar a competição europeia na categoria não olímpica de -63 kg, na qual segue no 283.º do ranking mundial, desperdiçando o 11.º lugar em -58 kg.

O atleta do Benfica vai estrear a participação lusa nos Europeus, no primeiro dia, na quinta-feira, enquanto Júlio Ferreira (29.º do ranking), em -80 kg, e Renato Pereira (93.º), em -68 kg, entram em competição no sábado e Lucian Procopciuc (234.º), em -74kg, e Joana Cunha (32.ª), em -57 kg, no domingo.